Губерниев: «Спартаку» в матче с «Зенитом» может помочь Интерпол

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением, что могло бы помочь московскому «Спартаку» в матче с петербургским «Зенитом» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает Metaratings.ru.

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«Интерпол? Изъять Промеса? Первое, что мне приходит в голову. Второе, «Зенит» сейчас сильнее «Спартака». Если себя покажет с лучшей стороны, то выиграет», — заявил Губерниев.

В первом официальном матче 2024 года «Спартак» сыграет с «Зенитом» — поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.