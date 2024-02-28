У «Арсенала» 52 млн фунтов убытков за прошлый финансовый год

Николя Пепе косвенно стал причиной больших убытков «Арсенала».

«Арсенал» отчитался об убытках в размере 52 млн фунтов за прошлый финансовый год (его даты соответствуют датам сезона-2022/23).

Последние финансовые отчеты «Арсенала» за год, закончившийся 31 мая 2023 года, показывают, что 18,1 миллиона фунтов убытков были вызваны «списанием убытков от обесценения при регистрации некоторых игроков».

Считается, что эти потери в первую очередь связаны с Николя Пепе, который стал рекордным приобретением «Арсенала», присоединившись к клубу, как сообщалось, за 72 млн фунтов летом 2019 года и подписав контакт до 2024 года.

Предполагается, что вся сделка с Пепе обошлась «Арсеналу» более чем в 100 млн фунтов, включая стоимость трансфера и заработную плату футболиста до расторжения контракта.

Контракт с ивуарийцем был расторгнут в сентябре прошлого года, прежде чем он перешел в турецкий «Трабзонспор». Несмотря на расторжение контракта, из-за пятилетнего срока его соглашения с «канонирами» Пепе продолжал формально оставаться на балансе лондонского клуба, а его контракт амортизировался.

Остальные убытки клуба, не связанные с Пепе, в прошлом сезоне составили 34 млн фунтов до налогообложения. В предшествующем сезоне эта сумма составляла 45,5 млн фунтов.

Такое улучшение результатов во многом вызвано возвращением команды в еврокубки и хорошим сезоном в АПЛ, по итогам которого «Арсенал» занял второе место.