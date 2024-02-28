Месси за сборы заработал для «Интера» больше, чем «Реал» или «МЮ»

Благодаря Лео американский клуб стоит уже более $ 1 млрд.

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«Интер Майами» уверенно стартовал в новом сезоне МЛС, обыграв «Реал Солт Лейк» (2:0) и сыграв вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). В первой игре по ассисту оформили главные звёзды команды – Луис Суарес и Лионель Месси, а во второй Лео забил с передачи Альбы. Опасения фанатов, что команда окажется сильно вымотанной предсезонным международным туром, оказались беспочвенными. За 20 дней с начала февраля Месси вместе с одноклубниками налетали 37 000 км и провели шесть матчей в пяти разных странах. Такой график является беспрецедентным для команды МЛС, но это новая реальность для франшизы, стремящейся всеми возможными способами извлечь выгоду из сотрудничества с легендарным аргентинцем.

Спонсоры становятся в очередь, когда слышат имя Месси

За день до открытия сезона-2024 мажоритарный акционер «Интер Майами» Хорхе Мас стоял на специально оборудованной сцене временного домашнего стадиона команды в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Перед своей речью инвестор, чьё состояние Forbes оценивает в $ 1,3 млрд, попросил присутствующих обратить внимание на вывеску клубной арены. В рамках сотрудничества с одним из крупнейших мировых транснациональных финансовых конгломератов JPMorgan Chase теперь стадион клуба будет называться Chase Stadium. Это партнёрство – часть амбициозного финансового плана американского клуба на ближайшие годы.

«Мы готовы к выходу на качественно новый уровень доходов, – заявил коммерческий директор «Интер Майами» Ксавье Асенси. – Для этого у нас есть хорошая инфраструктура и отличная команда во главе с лучшим игроком мира».

Асенси знает, о чём говорит, ведь до того, как занять этот пост в 2021 году, он на протяжении 10 лет работал над продвижением «Барселоны» на азиатском рынке. Именно Асенси вскоре после прихода в американский клуб первым озвучил идею приглашения в команду Месси.

После подписания аргентинца «цапли» пожинают коммерческую выгоду. Помимо соглашения с JPMorgan Chase, клуб также представил нового спонсора футболок – Royal Caribbean. Круизный оператор из Флориды сменил криптографическую компанию XBTO, платившую $ 5 млн в год. Сумма соглашения с новым спонсором не разглашается, но Асенси назвал эту сделку «многолетним партнёрством со значительным коммерческим потенциалом».

Royal Caribbean планирует активно привлекать Месси в сотрудничестве с «Интером». В частности, аргентинец стал символом крупнейшего в мире круизного лайнера, вмещающего до 7600 пассажиров – в январе Лео принял участие в церемонии присвоения лайнеру имени Icon of the Seas («Икона морей») и спуске на воду. В последний раз подобный ажиотаж вызывал только «Титаник» – современное судно-великан почти в пять раз больше своего легендарного предшественника. Его размеры – как три футбольных поля, плюс ещё 20 палуб в высоту.

Ожидается, что доходы клуба возрастут ещё больше после окончания строительства в 2025 году Парка свободы Майами. Этот проект включает в себя парк, отель, офисные помещения, магазины розничной торговли, спортивные площадки, множество ресторанов и новый красавец-стадион на 25 тысяч зрителей. Стоимость проекта составляет $ 1 млрд.

Матчи в США, Сальвадоре, Саудовской Аравии, Гонконге и Японии принесли огромную прибыль

В предсезонке «Интер Майами» ещё больше воспользовался коммерческой привлекательностью Месси, отправившись в глобальное турне, включавшее товарищеские матчи в США, Сальвадоре, Саудовской Аравии, Гонконге и Японии. У клуба из Флориды были запросы на выступления в странах по всему миру, но они организовали тур, который, по их мнению, сбалансировал спортивную сторону с процессом продвижения клуба.

Помимо разовых игр, тур также предоставил возможность встретиться с компаниями и потенциальными партнёрами. Это повысило деловую ценность поездок, выходя за рамки просто гонораров за игры.

«Это доменная печь, в которой сплавляются воедино несколько элементов, – утверждает отлично знающий азиатский рынок Асенси. – Спортивная сторона не должна отставать от узнаваемости бренда».

Тур получился не совсем идеальным, зато во многом поучительным. «Интер Майами» выиграл только одну из семи игр, вдобавок ко всему широко разрекламированное участие Месси в матче в Гонконге обернулось грандиозным скандалом – фанаты и организаторы встречи узнали о травме аргентинца за 15 минут до начала поединка. Лео всю игру, как и ещё один травмированный звёздный игрок Луис Суарес, просидел на скамейке запасных и услышал в свой адрес тысячи проклятий. Но настоящий ад начался спустя два дня, когда американская команда отправилась на игру в Японию, и Месси сыграл там полчаса.

И всё же с коммерческой точки зрения поездка удалась. Асенси отметил, что доход «Интер Майами» превысил предсезонные показатели некоторых крупнейших клубов мира, включая «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселону». По оценкам Sportico, предсезонный доход этих команд за последние предсезонные туры по США составляет около $ 20 млн.

«Для клуба МЛС это ошеломительный успех», – сияет коммерческий директор.

Приход Месси в МЛС открыл возможности, которых не было в лиге с тех пор, как Дэвид Бекхэм подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году. «Гэлакси», как и «Интер Майами», совершил множество международных туров, чтобы извлечь выгоду из глобальной привлекательности Бекхэма, включая поездки в Индонезию, на Филиппины, в Китай, Гонконг, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

По словам бывшего президента по бизнес-операциям Galaxy Тома Пейна, в то время «Гэлакси», как и «Майами», платили больше, чем почти любой другой команде в мире. Пока большинство команд МЛС терпело убытки, «Гэлакси» зарабатывал $ 1 млн за игру в международных турах.

Ожидаемая выручка «Интер Майами» в 2024-м превысит $ 200 млн

Выгода от таких поездок колоссальная, и разовый гонорар здесь далеко не главное.

«Сегодня у «Гэлакси» нет суперзвезды мирового масштаба, но до сих пор благодаря тем турам вместе с Бекхэмом бренд Galaxу остаётся самым узнаваемым и популярным в МЛС. Поэтому каждый день Месси в «Интере» – сумасшедшая инвестиция в будущее», – подчёркивает Пейн.

Руководители «Интера» по достоинству оценили все преимущества путешествий на футбольную периферию во главе с мегазвездой. В магазинах adidas в Гонконге прямо у входа стояли стенды «Интер Майами». Болельщики в Саудовской Аравии, Гонконге и особенно в Японии пришли на товарищеские матчи преимущественно в розовых цветах команды. В дни поединков количество поисковых запросов в Google по команде и Месси резко возросло в соответствующих странах.

Недавний спортивный опрос программной серверной системы создания отчётов SSRS показал невероятное – впервые за последние 30 лет американцы выбрали любимым спортсменом футболиста. Разумеется, им стал Лео. Среди любимых футбольных клубов в том же опросе «Интер Майми» занял четвёртую строчку после «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

Пейн отметил ещё одно важное сходство между «Гэлакси» Бекхэма и «Майами» Месси: приход этих игроков повысил популярность МЛС. Это подтверждает и партнёрство Лионеля с Apple, которая владеет правами на трансляции лиги в течение 10 лет. А международный предсезонный тур стал ещё одним примером того, как «Интер» увеличил узнаваемость и привлекательность МЛС на мировом футбольном рынке.

«Чем большей известности мы сможем добиться за пределами нашего региона, тем лучше с коммерческой точки зрения», – сказал исполнительный вице-президент Apple по партнёрству, недвижимости и мероприятиям в МЛС Камило Дурана.

Он также указал на освещение матчей «Интер Майами» в целом как на фактор, оказывающий «каскадное воздействие» на остальную часть лиги.