Кавазашвили выступил против приглашения Лунева в сборную России
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ возможный вызов в сборную России голкипера азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунева.
Команда Валерия Карпина проведет в марте в Москве товарищеские матчи со сборными Сербии и Парагвая.
Лунев провел 7 матчей за сборную России. Последний – 20 ноября 2018 года против Швеции в Лиге наций (0:2)
– Надо ли вызывать Лунева на товарищеские матчи сборной России в марте? Все-таки ему уже 32 года.
– Я задаю вам вопрос, к чему готовится сборная команда России? К каким соревнованиям? Нас отцепили от всех международных турниров. Мы сейчас ищем спарринг-партнеров для того, чтобы номинально выставить свою сборную хоть бы сыграть какой-то матч. Сборная России на сегодняшний день не востребована на международной арене. Кто-то санкций боится и не хочет с нами играть, а кто-то из-за политической ситуации нас сторонится…
Тогда напрашивается вопрос. Зачем на сегодняшний день играть футболистам, которые перешагнули 25-летний возраст? Уверены ли вы, что команду Карпина допустят на следующий год до участия в чемпионате мира, а потом в чемпионате Европы? Я более чем уверен, что вы абсолютно не надеетесь на этот подарок со стороны ФИФА, УЕФА и МОК.
– К чему нам сейчас надо стремиться?
– Два года назад, когда нам запретили участвовать на высшем уровне, Карпину с РФС надо было брать молодых футболистов до 20 лет и с размахом на пять лет их тренировать в составе сборной России, готовить, наигрывать. Когда мы сильные, нас любят, а когда мы колеблемся, нас не всегда уважают. Пока наша сборная просто никакая!
Когда сегодня приглашаются великовозрастные футболисты, я категорически против этого. Нам надо наигрывать молодежный состав сборной с расчетом на то, что через три-четыре года нас наконец-то допустят к различным международным соревнованиям. И у нас будет готовая квалифицированная команда основного состава. Зачем нам 32-летний Лунев? Несмотря на то, что европейские специалисты признали его грамотную вратарскую игру в Лиге Европы.
– Вы видите 25-летнего Матвея Сафонова первым номером сборной? Или нужно еще кого-то моложе наигрывать?
– Мы сегодня знаем, что Сафонов является основным вратарем. Его менять никто не собирается, он будет играть в стартовом составе. Под него надо брать двух молодых вратарей и давать им играть в контрольных матчах, которые нам предстоят. Молодые вратари не везде играют в основных составах своих клубов. Талантливых молодых ребят можно привлекать и проверять, как было в Советском Союзе. Я хотел бы, чтобы вместо Лунева в составе были молодые классные вратари, которые через два года будут прекрасно играть и будут соперничать с Сафоновым, как это делали наши советские, классные вратари с легендарным Яшиным!