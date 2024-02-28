Кавазашвили выступил против приглашения Лунева в сборную России

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Команда Валерия Карпина проведет в марте в Москве товарищеские матчи со сборными Сербии и Парагвая.

Лунев провел 7 матчей за сборную России. Последний – 20 ноября 2018 года против Швеции в Лиге наций (0:2)

– Надо ли вызывать Лунева на товарищеские матчи сборной России в марте? Все-таки ему уже 32 года.

– Я задаю вам вопрос, к чему готовится сборная команда России? К каким соревнованиям? Нас отцепили от всех международных турниров. Мы сейчас ищем спарринг-партнеров для того, чтобы номинально выставить свою сборную хоть бы сыграть какой-то матч. Сборная России на сегодняшний день не востребована на международной арене. Кто-то санкций боится и не хочет с нами играть, а кто-то из-за политической ситуации нас сторонится…

Тогда напрашивается вопрос. Зачем на сегодняшний день играть футболистам, которые перешагнули 25-летний возраст? Уверены ли вы, что команду Карпина допустят на следующий год до участия в чемпионате мира, а потом в чемпионате Европы? Я более чем уверен, что вы абсолютно не надеетесь на этот подарок со стороны ФИФА, УЕФА и МОК.

– К чему нам сейчас надо стремиться?

– Два года назад, когда нам запретили участвовать на высшем уровне, Карпину с РФС надо было брать молодых футболистов до 20 лет и с размахом на пять лет их тренировать в составе сборной России, готовить, наигрывать. Когда мы сильные, нас любят, а когда мы колеблемся, нас не всегда уважают. Пока наша сборная просто никакая!

Когда сегодня приглашаются великовозрастные футболисты, я категорически против этого. Нам надо наигрывать молодежный состав сборной с расчетом на то, что через три-четыре года нас наконец-то допустят к различным международным соревнованиям. И у нас будет готовая квалифицированная команда основного состава. Зачем нам 32-летний Лунев? Несмотря на то, что европейские специалисты признали его грамотную вратарскую игру в Лиге Европы.

– Вы видите 25-летнего Матвея Сафонова первым номером сборной? Или нужно еще кого-то моложе наигрывать?