Сборные России и Сербии по футболу для слепых сыграют перед матчем основных

20 марта состоится матч Россия – Сербия в футболе для слепых.

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«Мы договорились [с паралимпийским комитетом Сербии] о проведении матча Россия – Сербия в дисциплине футбол для слепых. Матч пройдет на стадионе «Динамо» за день до игры основных национальных сборных.

Наша задача – вовлечь людей с инвалидностью в футбол. Матч Россия – Сербия пройдет 21 марта во всемирный день людей с синдромом Дауна. Так что ребята с синдромом Дауна будут выводить футболистов на поле и нанесут первый удар по мячу», – рассказал корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

– Часто бывают международные матчи среди футболистов с инвалидностью?

– Мы приглашали всех на турнир «Стальная воля» в Нижнем Тагиле. Но вот в формате товарищеского матча между нашей национальной сборной и сборной другой страны будет впервые.

– Есть ли планы по приглашению соперников из других стран?