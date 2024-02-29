Сборные России и Сербии по футболу для слепых сыграют перед матчем основных, рассказал Смертин: «Наша задача – вовлечь людей с инвалидностью в футбол»
20 марта состоится матч Россия – Сербия в футболе для слепых.
«Мы договорились [с паралимпийским комитетом Сербии] о проведении матча Россия – Сербия в дисциплине футбол для слепых. Матч пройдет на стадионе «Динамо» за день до игры основных национальных сборных.
Наша задача – вовлечь людей с инвалидностью в футбол. Матч Россия – Сербия пройдет 21 марта во всемирный день людей с синдромом Дауна. Так что ребята с синдромом Дауна будут выводить футболистов на поле и нанесут первый удар по мячу», – рассказал корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.
– Часто бывают международные матчи среди футболистов с инвалидностью?
– Мы приглашали всех на турнир «Стальная воля» в Нижнем Тагиле. Но вот в формате товарищеского матча между нашей национальной сборной и сборной другой страны будет впервые.
– Есть ли планы по приглашению соперников из других стран?
– Да. На форуме «Россия – спортивная держава» в Перми президент, что нужно искать новые форматы. Один из них – матчи с командами из других стран. Мы будем приглашать зарубежные страны: Казахстан приедет на турнир «Стальная воля», теперь вот Сербия, – добавил бывший игрок сборной России.
Крикунов покинет пост тренера питерского «Динамо»: «Да старый я уже, елки-палки, наработался. От московского «Динамо» буду как бы курировать, помогать»
Гендиректор «Барыса» о 12-м месте: «Команда будет создана по-новому. Ошибаться больше нельзя, все эти эксперименты прекращаются»
Сборные России и Сербии по футболу для слепых сыграют перед матчем основных, рассказал Смертин: «Наша задача – вовлечь людей с инвалидностью в футбол»