СМИ: Душан Влахович согласился продлить контракт с «Ювентусом»

По информации источника, в последние дни агенты футболиста выходили на связь с руководством «Ювентуса» по вопросу о новом соглашении. Нынешний контракт действует до лета 2026 года и в нём действует пункт с увеличивающейся зарплатой. Сначала серб получал € 7,5 млн, сейчас зарабатывает € 10 млн, а в следующем сезоне будет получать € 12 млн.