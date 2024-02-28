Гагарина может исполнить гимн России перед матчем с Парагваем

«С учетом того, что сборной России предстоят сразу два больших матчах в Москве, мы предложили Полине на выбор обе даты – и 21 марта, и 25 марта.



До последнего момента ждали информацию по ее графику от директора, что-то там на ближайший матч не получилось. Ждем от нее решения по 25 марта об исполнении гимна перед игрой с Парагваем», – сказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.