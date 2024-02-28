Месси повторил мировое достижение Роналду

Чемпион мира — 2022 в составе сборной Аргентины Лионель Месси стал вторым человеком в истории, который набрал 500 млн подписчиков в Instragram. Он повторил достижение чемпиона Европы — 2016 в составе сборной Португалии Криштиану Роналду.

На данный момент Роналду остается самой популярной персоной в этой соцсети: на него подписаны 623 млн человека. Ему и Месси уступают такие селебрити, как певица Селена Гомес (430 млн — третье место), модель Кайли Дженнер (400 млн — четвертое место) и актер Дуэйн Джонсон (397 млн — пятое место).

Если говорить о спортсменах, то после Месси и Роналду первым идет индийский игрок в крикет Вират Кохли, на которого подписаны 251 млн человек (общее 16-е место).