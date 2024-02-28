Повредивший крестообразную связку колена Гави может сыграть на Евро-2024

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави может стать участником чемпионата Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Адриан Санчес.

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Как информирует источник, первая фаза восстановления Гави закончилась успешно, у игрока прекрасные ощущения. Отмечается, что его участие на Евро-2024 не исключено на 100%.