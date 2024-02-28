Экс-футболист объяснил нежелание легионеров ехать в РФ

Иностранные футболисты опасаются приезжать в Россию, поскольку боятся осуждения. Такое мнение высказал бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев, передает «РИА Новости».

Он уверен, что нежелание легионеров ехать в РФ связано со страхом столкнуться с осуждением и гонениями после этого.

«Если футболист хочет закончить свою карьеру у нас, то он может приехать, конечно. Как Квинси Промес, например. Он уже никуда не дергается, потому что знает, что его посадят», — добавил Пономарев.

В ином же случае, по его словам, это опасно, поскольку у футболистов «могут возникнуть очень серьезные препятствия для того, чтобы играть в приличной команде в Европе».