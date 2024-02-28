$91.87-0.1799.45-0.47
Войти в почту

Экс-футболист Пономарев объяснил нежелание легионеров ехать в РФ

Иностранные футболисты опасаются приезжать в Россию, поскольку боятся осуждения. Такое мнение высказал бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев, передает «РИА Новости».

Экс-футболист объяснил нежелание легионеров ехать в РФ
© РИА Новости

Он уверен, что нежелание легионеров ехать в РФ связано со страхом столкнуться с осуждением и гонениями после этого.

«Если футболист хочет закончить свою карьеру у нас, то он может приехать, конечно. Как Квинси Промес, например. Он уже никуда не дергается, потому что знает, что его посадят», — добавил Пономарев.

В ином же случае, по его словам, это опасно, поскольку у футболистов «могут возникнуть очень серьезные препятствия для того, чтобы играть в приличной команде в Европе».

Напомним, что в 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили на неопределенный срок клубы и сборную РФ от участия в турнирах под своей эгидой.

Футбол
Владимир Пономарев
ФИФА
УЕФА
Главное о спорте
Больше новостей
Рамблер: главные новости