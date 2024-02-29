Аршавин раскритиковал Миранчука и «Аталанту» за матчи с «Интером» и «Миланом»

«Не сказал бы, что «ни о чём» про игру Миранчука — это грубовато. Другой характеристики я не мог подобрать к его игре и игре атаки «Аталанты» в матче с «Миланом». Против «Интера» было чуть получше, но на пять или 10%. Всё то же самое. Миранчук хороший отрезок проводит, он в полном порядке был, как и вся «Аталанта». Но в этих двух матчах с «Миланом» и «Интером» «Аталанта» была вообще не похожа на себя. В итоге в Милане были незаслуженная ничья и заслуженное поражение», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».