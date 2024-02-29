Файза Ламари, мать и агент футболиста «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, посетила Мадрид для улаживания последних деталей перехода ее сына в «Реал». Об этом сообщает Relevo.

Как утверждает издание, Ламари посетила Мадрид с несколькими близкими людьми из окружения игрока, чтобы подготовить его переезд. Она в общении с представителями «Реала» затронула вопрос жизни своего сына в столице Испании и выразила обеспокоенность его безопасностью. После этого визита все формальности были улажены.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.