Фернандеша схватил за горло защитник «Ноттингема»

Защитник «Ноттингем Форест» Фелипе Монтейро схватил за горло атакующего хавбека и капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в концовке матча 1/8 финала Кубка Англии. Встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 1:0.

Игрок обороны «лесников» не получил за данный поступок предупреждения. Главный судья Крис Кавана даже не стал фиксировать фол на португальском игроке «МЮ». Отметим, что в прошлом сезоне за аналогичное нарушение правил полузащитник «красных дьяволов» Каземиро был удалён с поля. Позднее бразильца дисквалифицировали на три игры.