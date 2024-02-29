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Объявлены судейские назначения на матчи 19-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Объявлены судейские назначения на матчи 19-го тура РПЛ
© РИА Новости

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.

«Ахмат» – «Урал»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит»«Спартак»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гончар.

«Пари НН» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Динамо» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

«Балтика» – «Сочи»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Вячеслав Харламов.

Футбол
Вера Опейкина
Сергей Цыганок
Рафаэль Шафеев
Иван Сараев
Роман Сафьян
Евгений Буланов
Ранэль Зияков
Павел Кукуян
Николай Волошин
Егор Болховитин
Павел Шадыханов
Василий Казарцев
Алексей Стипиди
Андрей Веретешкин
Евгений Кукуляк
Максим Гаврилин
Валерий Данченко
Александр Гвардис
Игорь Демешко
Артур Федоров
Эдуард Малый
Дмитрий Мосякин
Владимир Москалев
Владислав Безбородов
Антон Фролов
Роман Галимов
Артем Чистяков
Евгений Турбин
Виталий Мешков
Сергей Карасев
Сергей Мартынов
Андрей Фисенко
Алексей Сухой
Александр Гончар
Алексей Ширяев
Дмитрий Ермаков
Игорь Панин
Сергей Зуев
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