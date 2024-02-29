Смолов отказал клубу АПЛ

«Переход Федора Смолова в «Вест Хэм» перед чемпионатом мира 2018 года сорвался в последний момент. Я получил предложение от английского клуба, обсуждал его с агентом Федора Германом Ткаченко. Смолов же в это время считал, что может получить предложение от более именитого клуба из Европы. На тот момент Федору было 28 лет — идеальный возраст, чтобы уехать на пике формы, но он отказался — и мне было обидно», — сказал Траоре.