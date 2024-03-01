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«Побеждать, все просто» — Гильермо Абаскаль обозначил главную цель «Спартака» на весну

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил «Матч ТВ», что главная цель клуба на весеннюю часть сезона — побеждать.

Абаскаль обозначил главную цель «Спартака» на весну
© Матч ТВ

В первом после паузы в чемпионате матче «Спартак» встретится на выезде в «Зенитом». Встреча команд в рамках 19 го тура МИР РПЛ пройдет 2 марта в Санкт Петербурге и начнется в 19:30 (мск). «Зенит» с 36 очками занимает второе место в таблице РПЛ, «Спартак» (30) идет пятым.

— Что ждёте от весенней части сезона?

— Все просто, цель может быть только одна — побеждать. С этой командой мы проделали уже большой путь, — сказал Абаскаль «Матч ТВ».

Футбол
Гильермо Абаскаль
Зенит
Спартак