Абаскаль обозначил главную цель «Спартака» на весну

В первом после паузы в чемпионате матче «Спартак» встретится на выезде в «Зенитом». Встреча команд в рамках 19 го тура МИР РПЛ пройдет 2 марта в Санкт Петербурге и начнется в 19:30 (мск). «Зенит» с 36 очками занимает второе место в таблице РПЛ, «Спартак» (30) идет пятым.