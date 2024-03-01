«Побеждать, все просто» — Гильермо Абаскаль обозначил главную цель «Спартака» на весну
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил «Матч ТВ», что главная цель клуба на весеннюю часть сезона — побеждать.
В первом после паузы в чемпионате матче «Спартак» встретится на выезде в «Зенитом». Встреча команд в рамках 19 го тура МИР РПЛ пройдет 2 марта в Санкт Петербурге и начнется в 19:30 (мск). «Зенит» с 36 очками занимает второе место в таблице РПЛ, «Спартак» (30) идет пятым.
— Что ждёте от весенней части сезона?
— Все просто, цель может быть только одна — побеждать. С этой командой мы проделали уже большой путь, — сказал Абаскаль «Матч ТВ».
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