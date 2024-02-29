Футболиста «Ювентуса» дисквалифицировали на четыре года за допинг

Полузащитника «Ювентуса» Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг, сообщает Tuttosport. Напомним, в октябре 2023-го француз провалил сразу два теста. В пробе хавбека туринцев был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона. Адвокаты 30-летнего футболиста требовали сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет, однако это не принесло желаемого результата. Погба выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл за «бьянконери» лишь 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.