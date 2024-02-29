«Спартак» прокомментировал ситуацию с задержанием Промеса в Дубае

С форвардом Квинси Промесом сложилась «непростая» ситуация, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на пресс-службу ФК «Спартак».

Журналисты отметили, что в клубе отказались от каких-либо дальнейших комментариев.

По данным канала, Промес был задержан полицией в аэропорту Аль-Мактум в Дубае, когда футболисты «Спартака» возвращались в Петербург после сборов.

Ранее сообщалось, что 14 февраля 2024 года суд Нидерландов признал футболиста виновным по делу о контрабанде 1370 кг кокаина и заочно приговорил к шести годам колонии.