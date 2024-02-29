СМИ: Промеса могут выслать в Нидерланды из ОАЭ
Экстрадиция нападающего ФК «Спартак» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды не исключается, рассказал в интервью корреспонденту «РБ Спорт» журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс.
Ранее сообщалось, что пограничники задержали Промеса в аэропорту Дубая «Аль-Мактум» и препроводили в отделении местной полиции.
«Конечно, это возможно и не исключено, что Промес будет выслан из ОАЭ в Нидерланды и больше никогда не вернется в Россию. Но пока что подтверждения этому нет», — отметил Каптейнс.
По мнению журналиста, поездка на сборы со «Спартаком» не была ошибкой со стороны Промеса, так как суд Нидерландов на тот момент еще не вынес ему приговор.
Ранее сообщалось, что в пресс-службе клуба прокомментировали ситуацию с футболистом. В «Спартаке» пояснили, что она достаточно «непростая».