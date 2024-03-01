Президент «Наполи» рассказал, почему сорвался переход Холанда в клуб

«Я был на грани подписания Эрлинга Холанда за € 50 млн из «Зальцбурга». Официальное предложение было готово, но Мино Райола сказал мне: пожалуйста, не пытайся подписать Эрлинга, поскольку я уже согласовал его следующий переход», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.