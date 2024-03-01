Ла Лига использовала чтение по губам для расследования по Беллингему

«Это правда, что Ла Лига расследовала дело Беллингема. Это не первый случай, когда мы использовали чтение по губам в расследовании. Мы не знаем, какой эффект произвело то, что было сказано. Возможно, он сказал совсем не то, что утверждал», — приводит слова Тебаса The Telegraph.