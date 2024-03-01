Семак оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита»

«Доволен ли зимней трансферной кампанией? По большому счету — да. Мы укрепили нашу обойму, усилили некоторые позиции, которые того требовали. Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» потратил зимой на трансферы больше всех российских клубов — 29,8 млн евро. За 15 млн евро петербуржцы приобрели у «Палмейраса» вингера Артура, за 9 млн евро из «Коринтианса» перешел из «Коринтианса» нападающий Педро, за 5 млн евро сине-бело-голубые купили у «Флуминенсе» защитника Нино, за 850 тысяч евро в «Зенит» из «Краснодара» перешел полузащитник Ильзат Ахметов.