Семак оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу петербургского клуба во время зимнего трансферного окна.
«Доволен ли зимней трансферной кампанией? По большому счету — да. Мы укрепили нашу обойму, усилили некоторые позиции, которые того требовали. Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
«Зенит» потратил зимой на трансферы больше всех российских клубов — 29,8 млн евро. За 15 млн евро петербуржцы приобрели у «Палмейраса» вингера Артура, за 9 млн евро из «Коринтианса» перешел из «Коринтианса» нападающий Педро, за 5 млн евро сине-бело-голубые купили у «Флуминенсе» защитника Нино, за 850 тысяч евро в «Зенит» из «Краснодара» перешел полузащитник Ильзат Ахметов.
Завтра, 2 марта, «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в 19-м туре Российской Премьер-лиги. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:30 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, арбитр ВАР — Павел Кукуян.
«Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ с 36 очками. На 2 балла петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара».