Комличенко получил травму на сборах «Ростова» и пропустит матч с «Крыльями»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, заявил о том, что форвард получил повреждение в концовке зимних учебно-тренировочных сборов ростовчан. Отметим, что первый матч после возобновления РПЛ «Ростов» проведёт уже сегодня. Соперником команды Валерия Карпина станут «Крылья Советов». Встреча 1 марта пройдёт в Ростове. Она начнётся в 19:00 мск.