Сборная России объявила состав на матчи с Сербией и Парагваем

Сборная России по футболу в своем официальном Telegram-канале опубликовала расширенный список игроков, вызванных на товарищеские матчи национальной команды.

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Игроки соберутся 14 марта в Новогорске.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.