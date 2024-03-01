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Сборная России объявила состав на матчи с Сербией и Парагваем

Сборная России по футболу в своем официальном Telegram-канале опубликовала расширенный список игроков, вызванных на товарищеские матчи национальной команды.

Сборная России объявила состав на матчи с Сербией и Парагваем
© РИА Новости

Вратари: Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Андрей Лунев, Александр Максименко.

Защитники: Сергей Волков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Даниил Хлусевич, Игорь Дивеев, Дмитрий Чистяков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Евгений Харин, Дмитрий Скопинцев.

Полузащитники: Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Данил Глебов, Александр Черников, Никита Кривцов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Иван Обляков, Александр Головин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Арсен Захарян.

Нападающие: Федор Чалов, Александр Соболев, Иван Сергеев, Константин Тюкавин.

Игроки соберутся 14 марта в Новогорске.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Футбол
Артем Карпукас
Даниил Хлусевич
Данил Глебов
Константин Тюкавин
Арсен Захарян
Никита Кривцов
Сергей Пиняев
Юрий Горшков
Максим Глушенков
Александр Сильянов
Данил Пруцев
Арсен Адамов
Матвей Сафонов
Игорь Дивеев
Александр Солдатенков
Федор Чалов
Илья Лантратов
Далер Кузяев
Андрей Лунев
Александр Максименко
Андрей Мостовой
Евгений Харин
Дмитрий Чистяков
Иван Сергеев
Александр Соболев
Евгений Морозов
Максим Осипенко
Дмитрий Баринов
Даниил Фомин
Антон Зиньковский
Иван Обляков
Антон Миранчук
Вячеслав Караваев
Алексей Миранчук
Александр Черников
Валерий Карпин
Сергей Волков
Дмитрий Скопинцев
Александр Головин
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