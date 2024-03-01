Экс-тренер сборной признался, что не смог бы работать в нынешнем «Спартаке»

«Основные рычаги управления должны находиться у главного тренера. Руководство же должно работать на результат, создавать необходимые условия. Я с трудом могу представить, что происходящее в «Спартаке», могло бы быть у меня. Я мог бы там работать только на своих условиях и по своим правилам. Что я всегда и делал. Где бы я ни работал, так и было, хотя не всегда складывались отношения с руководителями», — сказал Бышовец.