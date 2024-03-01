«Барселона» хочет уйти от Nike и создать игровую форму под собственным брендом

По информации источника, окончательное решение должно быть принято в марте, хотя, по словам источников, близких к клубу, оно может быть принято уже на следующей неделе. Создавать свой бренд «Барселона» планиурет через компанию BLM, которая уже производит всю неспортивную одежду клуба. В «Барселоне» убеждены, что с собственный бренд принесёт гораздо больше денег, чем сотрудничество с Nike.