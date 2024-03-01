Задержание Промеса в ОАЭ связано с изменением статуса уведомления Интерпола

По информации источника, на момент прибытия футболиста в Дубай в отношении него действовало «синее» уведомление Интерпола. Этот индикатор предполагает сбор дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием. Но после того как нидерландский суд вынес решение по делу Промеса, статус уведомления сменился на «красный», что даёт властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия.