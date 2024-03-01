Нидерланды обсуждают с ОАЭ экстрадицию Квинси Промеса
Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что Амстердам обсуждает с властями ОАЭ экстрадицию футболиста Квинси Промеса, выступающего за московский клуб «Спартак». Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».
При этом прокуратура ОАЭ пока никак не подтвердила, что властям страны поступил официальный запрос по этому вопросу.
Напомним, что 14 февраля Промес был приговорен к шести годам тюрьмы в Нидерландах. Футболиста обвинили в контрабанде наркотиков, при этом сторона защиты желает обжаловать приговор. В данный момент дата слушаний не названа — в Нидерландах заявили, что дело спортсмена может быть дорасследовано либо пересмотрено.
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