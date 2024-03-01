Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что Амстердам обсуждает с властями ОАЭ экстрадицию футболиста Квинси Промеса , выступающего за московский клуб «Спартак» . Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

При этом прокуратура ОАЭ пока никак не подтвердила, что властям страны поступил официальный запрос по этому вопросу.

Напомним, что 14 февраля Промес был приговорен к шести годам тюрьмы в Нидерландах. Футболиста обвинили в контрабанде наркотиков, при этом сторона защиты желает обжаловать приговор. В данный момент дата слушаний не названа — в Нидерландах заявили, что дело спортсмена может быть дорасследовано либо пересмотрено.