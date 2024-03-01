Футболист ЦСКА Мойзес назвал Акинфеева духовным руководителем команды

— Все игроки, члены тренерского штаба понимают, что были ошибки. Мы не лучшим образом сработали перед перерывом, много очков недобрали. Сбор нужен, чтобы их исправить. В прошлом сезоне мы тоже отставали, а потом был мощный рывок.



Я сильный и высокорослый. Наверное, с точки зрения тренерского штаба я могу больше пользы принести как центральный защитник.



Мы очень счастливы, что к нам приходят новые молодые игроки, они делают нас сильнее. Но основное влияние на них оказываю не я, а Игорь Акинфеев. Это живая легенда! Он достиг в ЦСКА всего, и он является дядькой, духовным руководителем команды. Потом Наба [Кирилл Набабкин], потом Заба [Антон Заболотный]. А затем, может, я и [Виллиан] Роша. Но мы ни в какое сравнение не идем с Игорем.



Во мне уживаются два разных человека. В игре я достаточно агрессивный и жесткий, но дома совершенно другой. Даже моя супруга говорит, что те, кто знают меня только на поле, никогда не поверят, что я могу быть таким заботливым и ласковым. Я не путаю работу с личной жизнью.



Когда футболист добивается успеха, то вокруг него появляется толпа людей, у многих искренние побуждения, но многие демонстрируют свою фальшивость. Я уже разочаровывался. Но друзья у меня есть. А самый главный — отец.



Кого я бы взял в свою команду на «Игры будущего»? 100% [Кирилла] Глебова. Он в киберфутболе просто ас! — рассказал Мойзес в эфире «Матч ТВ».