Прокуратура Испании обжалует приговор Дани Алвесу и требует ужесточить наказание

В прокуратуре считают, что компенсация в размере 150 тысяч евро, которую Алвес выплатил жертве, не должна смягчать приговор в такой степени. Его приговорили к 4,5 годам тюремного заключения, хотя прокуратура просила девять лет, а адвокат жертвы просил максимальное наказание в виде 12 лет.