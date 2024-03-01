Прокуратура Испании обжалует приговор Дани Алвесу и требует ужесточить наказание

Прокуратура Испании решила обжаловать приговор бывшему футболисту «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесу, сообщает Catalan News.
В прокуратуре считают, что компенсация в размере 150 тысяч евро, которую Алвес выплатил жертве, не должна смягчать приговор в такой степени. Его приговорили к 4,5 годам тюремного заключения, хотя прокуратура просила девять лет, а адвокат жертвы просил максимальное наказание в виде 12 лет.
Футболист был признан виновным в сексуальном насилии, совершенном в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года.
Дани Алвесу 40 лет, в составе «Барселоны» он стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов.