«Ростов» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 19‑го тура РПЛ

«Ростов» и самарские «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 19 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).
Встреча пройдет в пятницу в Ростове на Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.
Полузащитник «Крыльев» Бенхамин Гарре не включен в заявку на игру.
Стартовый состав «Ростова»: Сергей Песьяков (вратарь), Евгений Чернов, Максим Осипенко, Илья Вахания, Умар Сако, Хорен Байрамян, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Мохаммад Мохебби, Егор Голенков, Роналдо.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Иван Ломаев (вратарь), Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Роман Ежов, Никита Салтыков, Владислав Шитов.