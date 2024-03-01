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«Ростов» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 19‑го тура РПЛ

«Ростов» и самарские «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 19 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).

«Ростов» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 19‑го тура РПЛ
© Матч ТВ

Встреча пройдет в пятницу в Ростове на Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.

Полузащитник «Крыльев» Бенхамин Гарре не включен в заявку на игру.

Стартовый состав «Ростова»: Сергей Песьяков (вратарь), Евгений Чернов, Максим Осипенко, Илья Вахания, Умар Сако, Хорен Байрамян, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Мохаммад Мохебби, Егор Голенков, Роналдо.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Иван Ломаев (вратарь), Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Роман Ежов, Никита Салтыков, Владислав Шитов.

Футбол
Фернандо Костанца
Илья Вахания
Никита Салтыков
Гленн Бейл
Владислав Шитов
Данил Глебов
Кирилл Щетинин
Юрий Горшков
Максим Витюгов
Николай Рассказов
Роман Евгеньев
Иван Ломаев
Роман Ежов
Егор Голенков
Сергей Бабкин
Максим Осипенко
Хорен Байрамян
Сергей Песьяков
Евгений Чернов
Крылья Советов