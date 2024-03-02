Глава ФИФА прокомментировал введение синих карточек в футболе

— ФИФА выступает против введения синей карточки. Красная карточка для синей карточки. Ни за что. Нам нужно быть серьезными. Мы всегда открыты к предложениям IFAB, но нам также приходится защищать игру и ее традиции, — приводит слова Инфантино Sky Sports.