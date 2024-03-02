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Глава ФИФА Инфантино заявил, что синие карточки не будут введены в футболе

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против введения синей карточки.

Глава ФИФА прокомментировал введение синих карточек в футболе
© Матч ТВ

Ранее стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен ввести синие карточки, за которые игроков будут наказывать 10 минутными удалениями. ФИФА следом заявила, что все сообщения о нововведении являются преждевременными.

— ФИФА выступает против введения синей карточки. Красная карточка для синей карточки. Ни за что. Нам нужно быть серьезными. Мы всегда открыты к предложениям IFAB, но нам также приходится защищать игру и ее традиции, — приводит слова Инфантино Sky Sports.

Также Инфантино выступил против введения дополнительной замены из за сотрясения мозга.

— Мы посоветовались с медицинскими экспертами, которые отметили, что невозможно за несколько минут определить степень сотрясения мозга, — добавил Инфантино.

Футбол
Джанни Инфантино
ФИФА