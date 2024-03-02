Глава ФИФА прокомментировал введение синих карточек в футболе

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против введения синей карточки.
Ранее стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен ввести синие карточки, за которые игроков будут наказывать 10 минутными удалениями. ФИФА следом заявила, что все сообщения о нововведении являются преждевременными.
— ФИФА выступает против введения синей карточки. Красная карточка для синей карточки. Ни за что. Нам нужно быть серьезными. Мы всегда открыты к предложениям IFAB, но нам также приходится защищать игру и ее традиции, — приводит слова Инфантино Sky Sports.
Также Инфантино выступил против введения дополнительной замены из за сотрясения мозга.
— Мы посоветовались с медицинскими экспертами, которые отметили, что невозможно за несколько минут определить степень сотрясения мозга, — добавил Инфантино.