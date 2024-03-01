Нападающий "Ростова" Голенков стал автором первого гола в РПЛ в 2024 году

Нападающий "Ростова" Егор Голенков забил первый мяч в Российской премьер-лиге в 2024 году.

1 марта после зимней паузы возобновился чемпионат РПЛ. В первом матче в 2024 году в Ростове-на-Дону местный "Ростов" принимает самарские "Крылья Советов".

Счет в матче был открыт на 29-й минуте встречи. После прострела с фланга нападающий хозяев Егор Голенков отправил мяч в сетку. Он стал автором первого забитого мяча в РПЛ в 2024-м году.