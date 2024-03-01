«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче 19-го тура РПЛ

«Ростов» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 19-го тура РПЛ. Встреча в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 2:0.

Три главных факта

1. «Ростов» прервал безвыигрышную серию в официальных матчах. В предыдущих двух турах РПЛ команда Валерия Карпина уступила ЦСКА (0:2), сыграла вничью с «Ахматом» (0:0), а также сыграла вничью с «армейцами» (1:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России (путь РПЛ).

2. Автором первого гола в РПЛ после зимней паузы стал нападающий «Ростова» Егор Голенков. Форвард отметился забитым мячом на 29-й минуте после розыгрыша углового. В текущем сезоне Голенков провел в составе ростовской команды 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

3. В последних пяти матчах «Ростов» обыграл «Крылья Советов» четыре раза с общим счетом 7:2. Матч между командами в первом круге закончилась разгромной победой самарцев со счетом 5:1. В игре 3-го тура РПЛ голами отметились Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Хубулов, Егор Карпицкий, Роман Ежов и дважды Никита Салтыков (все – «Крылья Советов»).

РПЛ. 19-й тур

«Ростов» – «Крылья Советов» – 2:0