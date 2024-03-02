Экс-игрок сборной Египта: Салах покинет «Ливерпуль» по окончании сезона

« Мохамед Салах будет играть в Саудовской Аравии в следующем сезоне. Контракт уже подписан», – написал Мидо в одной из социальных сетей.

Напомним, египетский футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Мохамед Салах сыграл за английскую команду 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.