Игрок «Спартака» отреагировал на скандальный жест главы «Зенита» Медведева

«Видел-видел. Мне попалось это где-то в соцсетях. Ну что тут сказать, это футбол. И много говорить до матча тут не стоит. Посмотрим на итог. Как отношусь к такому поведению? Мне нравится нагнетание атмосферы перед большими матчами, давление со всех сторон. Это и есть настоящий футбол!» — сказал Рябчук.