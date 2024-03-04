Титов высказался о решении Абаскаля уехать с игры с «Зенитом»

«Абаскаль — не Романцев, которого мы чувствовали везде и всегда. Он решил поступить так, может быть, это было на удачу. Без Абаскаля команда сыграла «на ноль» с «Зенитом», не проиграла. Да пусть он так делает всегда! Главное, чтобы «Спартак» набирал очки. Не вижу ничего страшного в его поступке. Наверняка это было обговорено заранее. Хотя в моё время подобное было неприемлемо. Не думаю, что кто-то из игроков негативно воспринял эту ситуацию. Ни одного вопроса к тренеру быть не должно», — приводит слова Титова «Матч ТВ».