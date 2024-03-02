«Зенит» и «Спартак» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура РПЛ

Сегодня, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» . Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв . Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.