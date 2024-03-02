Зарема Салихова назвала «Зенит» невнятным

«Жаль, что не обыграли такой невнятный «Зенит». Вырвать три очка вполне было по силам «Спартаку». Понравились Мартинс и Зобнин», — сказала Салихова.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.