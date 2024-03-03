«Он не нужен «Спартаку»: Мостовой пошутил над Абаскалем
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о том факте, что главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль не руководил командой на поле в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
"Вот "Спартак" и без него не проиграл. Сколько таких случаев в футболе было, когда тренер или кто-либо еще не присутствовал на игре. В шутку можно даже сказать, что Абаскаль тогда и "Спартаку" не нужен, раз команда без него не проиграла в Питере", - заявил Мостовой.
2 марта "Спартак" в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Зенитом", игра завершилась с результатом 0:0. Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.
В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает четвертое место, набрав 31 очко. "Зенит" располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. Команда Сергея Семака отстает от лидера, "Краснодара", на два очка.