«Он не нужен «Спартаку»: Мостовой пошутил над Абаскалем

"Вот "Спартак" и без него не проиграл. Сколько таких случаев в футболе было, когда тренер или кто-либо еще не присутствовал на игре. В шутку можно даже сказать, что Абаскаль тогда и "Спартаку" не нужен, раз команда без него не проиграла в Питере", - заявил Мостовой.