«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед»

"Манчестер Сити" со счетом 3:1 дома обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей мячи забили Фил Фоден (56-я и 80-я минуты) и Эрлинг Холанд (90+1). У проигравших отличился Маркус Рэшфорд (8).

"Манчестер Сити" не проигрывает в чемпионате Англии 12 матчей подряд (10 побед, 2 ничьих). Последнее поражение команда Хосепа Гвардиолы потерпела 6 декабря прошлого года от "Астон Виллы" (0:1).

После 27 туров "Манчестер Сити" набрал 62 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от "Ливерпуля" на 1 балл. В следующем туре "Манчестер Сити" 10 марта на выезде сыграет с лидером чемпионата.