«Пари Нижний Новгород» и «Факел» вничью сыграли в РПЛ

«Пари Нижний Новгород» и «Факел» вничью сыграли в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:1. Первым ворота соперников на 23-й минуте поразил полузащитник воронежцев Вячеслав Якимов. На 64-й минуте счет сравнял защитник хозяев Кирилл Гоцук.

«Пари НН» с 25 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Факела» 22 очка, команда располагается на 11-й строчке.