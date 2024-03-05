Гвардиола выбрал лучшего игрока мира после Месси

«Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи.



Я встретил лучшего игрока после Месси. Он может выигрывать матчи. Я не хочу их сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи», — сказал Гвардиола в эфире телеканала TV2.