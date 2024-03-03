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"Шанхай Шеньхуа" Слуцкого обыграл "Мэйчжоу Хакка" в чемпионате Китая

В матче первого тура чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл «Мэйчжоу Хакка».

Тренер Слуцкий начал чемпионат Китая с победы
© РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей дублем отметился бразилец Андре Луис.

В матче второго тура чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» сыграет с »Циндао Юс Айлэнд». Встреча состоится 8 марта. Команды выйдут на поле в 15.00 по московскому времени.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее Артем Дзюба одним словом отреагировална первую победу Слуцкого в Китае.

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