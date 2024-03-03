Джорджина Родригес рассказала, когда Роналду завершит карьеру

Нападающий ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду может завершить профессиональную карьеру в течение ближайших двух лет, рассказала его подруга Джорджина Родригес. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

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По данным портала, журналисты спросили девушку о планах 39-летнего спортсмена на одном из мероприятий Парижской недели моды.

«Еще год [будет играть]. Затем – все. Может быть, два», — пояснила Родригес.

Напомним, что Роналду играет за клуб из Саудовской Аравии с января 2023 года. В новой команде за текущий сезон он отметился 28 голами и 11 результативными передачами.