Джорджина Родригес рассказала, когда Роналду завершит карьеру
Нападающий ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду может завершить профессиональную карьеру в течение ближайших двух лет, рассказала его подруга Джорджина Родригес. Об этом пишет «Спорт-экспресс».
По данным портала, журналисты спросили девушку о планах 39-летнего спортсмена на одном из мероприятий Парижской недели моды.
«Еще год [будет играть]. Затем – все. Может быть, два», — пояснила Родригес.
Напомним, что Роналду играет за клуб из Саудовской Аравии с января 2023 года. В новой команде за текущий сезон он отметился 28 голами и 11 результативными передачами.
Ранее нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что планирует продолжать спортивную карьеру до тех пор, пока не почувствует, что «больше не может».
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