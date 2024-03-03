Глава РПЛ Алаев отметил посещаемость матча «Зенит» — «Спартак»

«Я посмотрел два матча живьём. Оба матча произвели хорошее впечатление. Понятно, что сейчас футбол с весенним оттенком — командам тяжело. Но такие боевые в ывески… Как бол ельщик я получил удовольствие.

В матче «Зенит» — «Спартак» было не так много ярких моментов, но был накал. Отдельно хочу отметить болельщиков. 58 тысяч в наше время — это шикарно. Хорошая атмосфера, интересная программа — получил удовольствие от похода на футбол. Сегодня футбол с точки зрения голевых моментов был поярче. Поздравляю «Динамо» с победой. Хорошо, что футбол вернулся», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.