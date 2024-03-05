Мостовой назвал звезду «Реала» сумасшедшим

Бывший футболист испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой считает мадридский "Реал" фаворитом в ответном матче с клубом "РБ Лейпциг" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Своим мнением он поделился с ODDS.ru.

"Жду, что ответный матч между "Реалом" и "РБ Лейпцигом" получится более ярким и богатым на моменты и голы, исходя из того, что немецкой команде терять нечего. "Реал" побежит вперед сразу - у них такое нападение, что они могут любой команде спокойно забить. Конечно, мадридский клуб является фаворитом и в матче, и на выход в 1/4 финала ЛЧ. Думаю, "Реал" победит со счетом 2:1. Один Винисиус - сумасшедший, а Беллингем чего стоит - естественно, преимущество у них. Всегда была магия мадридского "Реала", - заявил Мостовой.

14 февраля "Реал" в гостях обыграл "Лейпциг". Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе "Ред Булл-Арена — Центральштадион" и завершилась с результатом 1:0, единственный гол на счету Браима Диаса.

Ответный матч будет сыгран в Мадриде 6 марта. Стартовый свисток прозвучит для команд в 23:00 по московскому времени.