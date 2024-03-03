ПАОК Оздоева победил "Ламию" и вышел на первое место в чемпионате Греции

Победа в матче 26-го тура чемпионата Греции над "Ламией" позволила ПАОКу возглавить турнирную таблицу. В матче 26-го тура чемпионата Греции "Ламия" принимала на своем поле ПАОК. Гости одержали уверенную победу со счетом 2:0, а российский полузащитник Магомед Оздоев провел на поле 85 минут, после чего был заменен.

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Победа позволила ПАОКу подняться на 1-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги. Команда Оздоева набрала по итогам 26-ти туров 60 очков. ПАОК обошел по количеству очков столичный АЕК, который возглавлял чемпионскую гонку ранее. АЕК в текущем туре сыграл вничью с "Арисом" Шапи Сулейманова (3:3).