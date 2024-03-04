Анчелотти рассказал, планирует ли «Реал» продление контракта с Васкесом

«Мы ещё не обсуждали его контракт с руководством клуба. В июне сразу у нескольких игроков заканчиваются контракты. Могу сказать одно — Лукас проводит отличный сезон», — приводит слова Васкеса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Васкес находится в системе мадридского «Реала» с 2007 года. Испанский футболист выиграл со «сливочными» 17 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Васкес провёл за «Реал» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.