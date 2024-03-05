Хаби Алонсо прокомментировал преимущество «Байера» в 10 очков в Бундеслиге

«Сейчас положение в таблице ничего не значит. Ещё ничего не решено. Мы знаем, где находимся, пока у нас всё складывается хорошо. Но ещё осталось сыграть 10 матчей — и нам, и другим командам. Будем стараться и дальше идти шаг за шагом», – приводит слова Хаби Алонсо официальный сайт «Байера».